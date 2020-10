Fachada da Delegacia de Repressão aos Furtos de Automóveis: homem preso é investigado se contribuiu para desmanches Divulgação - DRFA

Duque de Caxias - Policiais civis da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA) prenderam nesta segunda-feira, 26, um homem suspeito de homicídio que se encontrava foragido da Justiça. A ação ocorreu em conjunto com a Superintendência de Inteligência e Análise da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), da Polícia Militar, após troca de informações de inteligência e monitoramento.



Os agentes checavam diversos locais que poderiam ser usados para desmanches de veículos em Santa Cruz da Serra, no município de Duque de Caxias, quando abordaram o conduzido. Após consultas de praxe, verificaram que o indivíduo tinha contra si um mandado de prisão pendente por homicídio qualificado.



O acusado foi encaminhado para a DRFA, onde foram tomadas todas as formalidades de praxe e o preso encontra-se à disposição da Justiça. A integração com outras forças de segurança é mais uma das ações implementadas pela DRFA para a redução de roubos e furtos de veículos em todo o estado.