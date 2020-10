Lecadô abre loja em Duque de Caxias Ranaan/Divulgação

Publicado 27/10/2020

Duque de Caxias - O Lecadô, tradicional rede carioca de franquias de doces e salgados, está dando continuidade ao plano de expansão e chegou à Baixada Fluminense. Uma unidade já está em funcionamento, no Calçadão de Caxias. Até o final do ano a cidade ganha mais uma franquia: no Caxias Shopping.



No cardápio, estão disponíveis os famosos produtos da marca. São mais de 50 sabores de tortas, além de rocamboles, pavês, bolos decorados, docinhos, bombons e outros quitutes. No menu também estão salgadinhos, coxinha de costela, marquesa de camarão e croquetes, campeões de vendas, além de cigarrete, bolinhos de aipim recheados e quibe, entre outros.



“A Baixada Fluminense sempre esteve nos planos do Lecadô. É um mercado muito grande e que tem um ótimo potencial para comercialização dos nossos produtos. Além disso, os clientes da região sempre foram muito presentes nas redes sociais e no SAC solicitando a abertura de uma loja em seu município. Agora, vamos poder atender parte dessa demanda com a abertura dessas quatro unidades”, explica Daniella Carvalho Szmajser, gerente de franquias do Lecadô.



Serviço:



Lecadô Calçadão de Caxias:

Rua Manoel Correia, 14. Centro, Duque de Caxias.

Funcionamento: De Segunda a Sexta, das 8h às 19h; Aos sábados das 9h às 18h; Não funciona aos domingos.