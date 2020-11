Por O Dia

Duque de Caxias - Superação. A história de vida de Marbel Araújo pode ser muito bem definida deste jeito. Moradora de Duque de Caxias, a professora fez teatro musical amador e ministra aulas de dança criativa em escolas. Na igreja evangélica em que frequenta, leciona para jovens, onde também criou o projeto social de dança para pré adolescentes "Cristo em Cena".

Perfil no Instagram @ajudanolar Reprodução Instagram

Marbel é uma paciente autoimune com Leucopenia (redução de glóbulos brancos no sangue) que muitas vezes evolui para Pancitopenia (diminuição de todas as células do sangue). Diante do momento decorrente da pandemia do novo coronavírus, Marbel Araújo criou o perfil no"Ajuda no Lar", com dicas úteis e fáceis para o cotidiano, utilizando também a responsabilidade ecológica através do consumo consciente. O perfil já tem mais deseguidores. Diversos objetos como potes de sorvete e garrafas de vidro são aproveitados.“Costumo dizer que tudo é consumo, mas devemos pensar se realmente tem utilidade, para que não seja apenas influência da mídia. O perfil é um meio de ajudar as pessoas com dicas úteis e fáceis no lar. Além disso, expresso para as pessoas entenderem que nosso corpo é um lar e que requer cuidados tão mais dedicados que a casa de tijolos, pois quem cuida da saúde mental, percebe as nuances da vida.", disse Marbel.