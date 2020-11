Caminhão tomba e causa engarrafamento na Rodovia Washington Luís Reprodução

Por O Dia

Duque de Caxias - Um acidente envolvendo uma carreta causa lentidão na Rodovia Washington Luís, no sentido Centro de Duque de Caxias, na manhã desta terça-feira, 3. O veículo tombou na altura da Reduc. Não há informação sobre vítimas. Por causa do ocorrido, o engarrafamento está com reflexos na altura do bairro de Santa Cruz da Serra.