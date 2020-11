Julia Polastri ganhou prêmio de MMA Reprodução vídeo

Por O Dia

Duque de Caxias - Uma trajetória de sucesso. Aos 22 anos, Julia Polastri vem colecionando vitórias. A jovem moradora do bairro do Gramacho acabou de ganhar o título da divisão peso-palha (52 kg) feminino no SFT MMA, um dos maiores eventos de MMA do país. Ela finalizou no mata leão Jessica Cunha e ganhou o desafio.

Esta foi a oitava vitória profissional de Julia em três anos. A jovem só teve duas derrotas e, mesmo assim, na categoria anterior: de 48kg.



"Essa vitória (SFT MMA) foi bem empolgante, minha primeira finalização. Claro que tenho muita coisa para aprimorar, mas essa vitória mostrou que estou no caminho certo. Estou muito feliz. Acaba sendo uma projeção para que eu consiga patrocinadores também", afirma.



Por trás de tanta luta, há também muita força de vontade: Julia continua vendendo trufas no trem para poder custear a participação no esporte. Às sextas e aos sábados, a jovemcruza o ramal Saracuruna vendendo os doces. Entre os sabores de brigadeiro, maracujá, e outros, a jovem sonha alto: quer o cinturão do UFC.



Caxiense fatura cinturão do MMA e vende trufas no trem Montagem

Julia começou a competir aos 17 anos, quando conheceu a atual academia, CWB Fighter, também no Gramacho. Desde então, passou a gostar tanto de Muay Thai que viu na modalidade uma forma de profissão.



"Apesar das dificuldades, eu acordo todo dia e falo que nunca vou desistir do meu sonho", pontua Julia.