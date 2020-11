Dia 24 de outubro é a data para a vacinação de cães e gatos em Petrópolis Reprodução/Internet

Por O Dia

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, segue com a Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal no primeiro distrito. Até a sexta-feira, dia 6, a campanha estará nos bairros de Gramacho e Corte Oito, das 9h às 13h. A Campanha “Vai deixar seu amigo morrer de raiva?” é promovida através da Superintendência de Vigilância Ambienal, Vetores e Zoonoses.

A programação de vacinação será divulgada a cada semana, através do site e das redes sociais da Prefeitura. Desde o dia 19/10, quando deu início à Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal 2020, já foram vacinados 3.307 cães e 912 gatos, totalizando 4.519 animais vacinados até o momento.



Em função da pandemia de Covid-19, a vacinação segue as recomendações de prevenção ao vírus, evitando aglomerações e o uso de máscara é obrigatória. O objetivo da Prefeitura de Duque de Caxias é que a Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal percorra o maior número de bairros, pelos quatro distritos do município. A vacina é gratuita.



Veja a lista dos locais e endereços de vacinação contra a raiva animal desta semana (até o dia 06/11), das 9h às 13h:



* 04/11 - E. M. Gastão Reis

Rua Petrópolis, nº 405 - Corte Oito



* 05/11 - E. M. Barão do Rio Branco

Rua Joaquim José Soares - Gramacho



* 06/11 – E. M. Cora Coralina

Rua Darcy Vargas, nº 21 - Gramacho