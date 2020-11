Caçambas de lixo sumiram de polo de reciclagem Reprodução TV Globo

Por O Dia

Duque de Caxias - Quatro caçambas de lixo sumiram do Polo de Reciclagem do bairro de Jardim Gramacho, em Duque de Caxias. Os espaços de armazenamento chegaram há cinco meses e foram comprados para aumentar o faturamento do local. A Polícia Civil investiga o caso, que registrado na 59ª DP (Duque de Caxias). Os policiais realizam diligências para identificar a autoria do crime.



A Polícia Militar informou que o batalhão da área, 15ºBPM (Duque de Caxias), foi informado após o acontecimento do fato. A unidade orientou que a cooperativa realizasse o registro do delito para que apuração por meio de procedimento investigativo possa identificar os envolvidos.



As ações de ostensividade do 15ºBPM seguem sendo feitas na região do bairro de Jardim Gramacho, no município de Duque de Caxias, alinhadas com a mancha criminal da área e com o intuito de coibir possíveis delitos.