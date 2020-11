Fiocruz estima que vacinação contra covid-19 seja iniciada no primeiro trimestre de 2021 Divulgação

Por O Dia

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias prorrogou até o dia 27 de novembro, as campanhas de vacinação contra a Poliomielite e Sarampo. A campanha nacional contra a poliomielite começou no dia 5 de outubro e a expectativa era vacinar 816 mil crianças, no entanto os números contabilizados na última semana da campanha, mostram que apenas 167 mil haviam se protegido contra a doença no estado do Rio de Janeiro.

Para a vacinação contra a poliomielite, o público-alvo são as crianças menores de 5 anos de idade, com estratégias diferenciadas para as crianças menores de um ano e para aquelas na faixa etária de 1 a 4 anos de idade. Em Duque de Caxias, a Secretaria Municipal de Saúde está promovendo uma vacinação seletiva contra o Sarampo, acompanhando a determinação da SES-RJ, para a faixa etária de 6 meses a 19 anos e 50 a 59 anos, com inclusão da vacinação indiscriminada na faixa etária de 20 a 49 anos.

Veja abaixo a lista das unidades da Rede Municipal de Saúde que participam das Campanhas:

* CMSDC – Centro Municipal de Saúde de Duque de Caxias

(R. General Gurjão, s/nº – Centro), de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

* CRAESM – Centro de Referência de Atenção Especializada à Saúde da Mulher

(Rua 25 de Agosto, 1 – Xerém), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.



* UNIDADE PRÉ HOSPITALAR (UPH): Das 8h às 16h

- UPH Campos Elíseos (Av. Actura, nº 333 – Campos Elíseos)

- UPH Imbariê (Rua Santa Catarina, s/nº – Imbariê)

- UPH Saracuruna (Av. Presidente Roosevelt, s/nº – Saracuruna)

- UPH Pilar (Rua Carlos Alvear, s/nº – Pilar)

- UPH Xerém / Vacinação na sede da SUBPREFEITURA DO 4º DISTRITO (Av. Nóbrega Ribeiro, s/nº – Xerém)

- UPH Parque Equitativa (Av. Automóvel Clube, s/nº - Parque Equitativa)



* UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS): segunda a sexta-feira, das 8h às 16h

- UBS José Camilo dos Santos / ESF Parque Chuno (Av. Vicente Celestino, 615 – Jardim Primavera)

- UBS Sarapuí (Av. Pelotas, s/n – Sarapuí)

- UBS Alaíde Cunha (Rua Castro Alves, s/n – Copacabana)

- UBS Dr. José de Freitas (Praça José de Jesus – Vila Operária)

- UBS Dr. Antônio Granja (Rua General Moreira Sampaio – Parque Fluminense)

- UBS Barão do Amapá (Rua Andreia – Amapá)



*UNIDADE DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF):

PRIMEIRO DISTRITO

- Beira Mar I e II (Rua Francisco Alves, s/n° - Parque Beira Mar): Segunda a sexta-feira

- Trevo das Missões: Segundas, quartas e sextas-feiras

- Vila Leopoldina I, II e III (Rua Castro Alves, s/n° - Copacabana): Quintas-feiras

- Dois Irmãos (Rua da Assembléia, s/n° - Parque Beira Mar): Segundas-feiras

- Parque Felicidade I e II (Rua Albino Imparato, n° 675 – Parque Felicidade): Quartas e Sextas-feiras

- Jardim Gramacho I, II, III e V (Avenida Pistóia, s/nº - Jardim Gramacho): Terças e quartas- feiras

- Jardim Gramacho IV (Rua Jundiaí, s/n° - Jardim Gramacho): Terças a sextas-feiras

- Gramacho I, II e III (Rua Entre Rios s/n – Vila Leopoldina): Terças e quintas e sextas-feiras

- Otacílio da Silva I e II (Rua Aquidaban, s/n° - Olavo Bilac): Terças e quartas-feiras

- Carlos Roberto Zagari Koeler I e II (Rua João Olinto Machado, s/n° - Jardim Leal): Quarta-feira

- Maria Dalva Pereira Gomes I e II (Rua: João Ribeiro, s/n° - Centenário): Terças e quintas-feiras

- Sarapuí I e II (Avenida Pelotas, s/n° - Sarapuí): Terças e quartas-feiras

- Vila São Luiz (Av.Brasil, s/n° - Esquina c/ 14 de Julho): Terças a Sextas-feiras



SEGUNDO DISTRITO

- Cidade dos Meninos (Av. Darcy Vargas, Km17 – Cidade dos Meninos): Segunda e sextas-feiras

- Nelson Chaves de Araújo (Rua N. Srª Aparecida, s/n°- Santa Isabel): Terças e quintas-feiras

- Parque Chuno (UBS José Camilo - Rua Vicente Celestino, s/n° - Jardim Primavera): Segunda a sexta-feira

- Pilar I e II (Praça Wilma de Jesus – Pilar): Segundas à tarde e Terças pela manhã

- Pilar III, IV e V (Rua da Fortuna, n° 09 – Pilar): Quartas-feiras

- São Bento I e II (Av. União, Lt. 01 – Qd. 10 – São Bento): Terças e quintas-feiras

- Parque Esperança I e II (Rua Maria de Andrade, 01 - Jardim Vila Nova): Segundas, quartas e quintas-feiras



TERCEIRO DISTRITO

- Vila Maria Helena e Codora (Rua Mario Feijó s/n): Quartas e sextas-feiras

- Nova Campinas (Rua Seis, s/nº - esquinas com Rua A e G): Terças-feiras

- Jardim Anhangá I, II, III e IV (Rua Pacoty, n° 20): Segundas e Quintas-feiras

- Imbariê (Rua Venceslau Brás, nº 15): Terças e quintas-feiras

- Parque Paulista (Na UPH Equitativa)

- Parada Angélica I, II e III (Rua Evaristo de Moraes, 187): Segunda a sexta-feira

- Cristovão Colombo (Rua Zumbi dos Palmares, s/n°): Terças e quintas-feiras

- Barro Branco (Av. Pedro Álvares Cabral): Quintas-feiras

- Vila Urussaí: Quartas-feiras

- Parque Eldorado I, II e III (Rua Vanísia, nº 01): Segunda, terça e quarta

- Parque Comercial: Terças e quintas-feiras

- Taquara I e II (Estrada Cachoeira das Dores, s/n°): Terças e sextas-feiras

-Parada Morabi (Av. Anhangá, s/nº): Segunda a sexta-feira

- Santa Lúcia: Segundas e quintas-feiras



QUARTO DISTRITO

- Jardim Olimpo (Rua Polinéia, n° 317): Segundas-feiras

- Santo Antônio da Serra (Rua Panthio, n° 09): Terças-feiras

- Santa Rosa (Rodovia Washington Luiz, km 96,5): Terças e Quintas-feiras

***Diante do cenário do novo coronavírus, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil destaca a necessidade de reforçar todas as medidas de proteção para diminuir o risco de contágio da doença, tanto entre os trabalhadores da saúde, como entre a população. O uso de máscara de proteção é obrigatória.