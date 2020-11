Operação da PM terminou com seis presos Reprodução Facebook

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 12:02 | Atualizado 06/11/2020 12:34

Duque de Caxias - Três homens foram presos e três menores apreendidos, na manhã desta sexta-feira, 6, na comunidade do Parque Analândia. De acordo com a Polícia Militar, todos os suspeitos eram ligados ao tráfico de drogas e estariam realizando roubo de carga na região. Com eles, os agentes do 15°BPM (Duque de Caxias) apreenderam um revólver, duas granadas, seis rádios transmissores, dois carregadores e diversos materiais entorpecentes.

A ocorrência encaminhada para a 60ªDP (Campos Elíseos).