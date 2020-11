Niterói vacinou 40 mil cães e gatos contra a raiva Imagem de internet

Por O Dia

Publicado 06/11/2020 18:59

Duque de Caxias - Neste sábado, dia 7, das 9h às 13h, a Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil realiza mais um mutirão da Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal. Desta vez, o mutirão vai contemplar o bairro Pilar, no segundo distrito do município.

Veja a lista com os locais e endereços de vacinação contra a raiva animal neste sábado, 07/11, no bairro Pilar:

* E. M. Solano Trindade

Rua da Felicidade, nº 3 (Berra Boi)



* E. M. Nossa Srª do Pilar

Rua Corintian, nº 16



* Praça Santa Isabel

Rua São Bento (Santa Isabel)



* E. M. Califórnia

Rua Telcarin



* E. M. Cidade dos Meninos

Rua São Luís, nº 150 (Cidade dos Meninos)



* PIB (1ª Igreja Batista do Pilar)

Rua Carlos Alvear



* Praça Governador Leonel Brizola



* Fundação Cristo Redentor

A Campanha “Vai deixar seu amigo morrer de raiva?” é promovida através da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses de Duque de Caxias. Além dos mutirões realizados aos sábados, a campanha segue no decorrer da semana, em vários bairros. A programação semanal pode ser acessada através do site e das redes sociais da Prefeitura de Duque de Caxias.

Em função da pandemia de Covid-19, a vacinação segue as recomendações de prevenção ao vírus, evitando aglomerações e o uso de máscara é obrigatória. O objetivo da Prefeitura de Duque de Caxias é que a Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal percorra o maior número de bairros, pelos quatro distritos do município. A vacina é gratuita.