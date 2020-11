Estudante de Duque de Caxias treina em busca da 2ª medalha de ouro no Atletismo, dos Jogos Estudantis 2020 Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/11/2020 17:50

Duque de Caxias - Muita disciplina e uma agenda rígida de treinos. É assim que o estudante David dos Santos, de 15 anos, se prepara para a competição de atletismo dos Jogos Estudantis 2020. Morador de Duque de Caxias, o jovem não vê a hora de pisar na pista de corrida e fazer bonito. David é um dos competidores que se preparam para a mais importante competição estudantil, promovida pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, e conta com patrocínio da Enel Distribuição Rio, pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte.

- Estou muito feliz e animado para participar dos Jogos Estudantis. No ano passado conquistei a medalha de ouro no atletismo e este é meu objetivo para esta edição. Por isso, estou treinando bastante com meu professor, e tenho todo apoio da minha mãe, para conseguir novamente uma boa colocação - afirma o atleta, que estuda no Instituto Loide Martha, em Duque de Caxias.

Publicidade

Estudante de Duque de Caxias treina em busca da 2ª medalha de ouro no Atletismo, dos Jogos Estudantis 2020 Divulgação

David é um atleta que possui uma história de conquistas. Através do Atletismo, se destacou em uma competição escolar e obteve uma bolsa de estudos em uma escola particular, ampliando seu potencial na educação e no esporte.



- Sabemos da importância que o esporte possui no desenvolvimento dos jovens. É uma oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional, de disciplina, gerando benefícios para o convívio social e equilíbrio emocional. Por isso, aceitamos o desafio de realizar os Jogos Estudantis 2020, mesmo durante o período de pandemia - comenta Felipe Bornier, Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude.



Ao todo, serão 12 modalidades para jovens atletas de 12 a 17 anos*, havendo algumas também para pessoas com deficiência. Na programação há modalidades virtuais, individuais e de baixíssimo contato, e as competições irão seguir protocolos de segurança e saúde. As inscrições são gratuitas para estudantes de escolas públicas e privadas e podem ser feitas no site www.jogosestudantisrj.com.br, onde também constam o regulamento e o calendário das competições.



Os Jogos Estudantis 2020 reúnem competições em 12 modalidades: atletismo, natação e eSports também abertas a participação de pessoas com deficiência, além de vôlei de praia, tênis de mesa e ginástica rítmica (virtual). Entre as novidades este ano estão: handbeach, surf, fut7, basquete 3x3, corrida virtual e skate.



Publicidade

- Acreditamos que o esporte é uma importante ferramenta e este evento se torna uma celebração do desporto escolar, inclusivo e participativo. Pela primeira vez teremos atletismo, natação e eSports para jovens com deficiência, o que torna esta edição ainda mais especial - comenta a coordenadora dos Jogos Estudantis RJ, Priscilla Honório.



O evento, promovido pelo Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, seguirá protocolos rígidos de segurança e saúde, devido à pandemia, e conta com co-produção da Spiridon e patrocínio da Enel Distribuição Rio, através da Lei de Incentivo Estadual. As inscrições podem ser feitas com autorização de um responsável técnico e legal, não sendo mais necessária inscrição direta da escola.