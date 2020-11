Prefeitura do Rio vacina contra raiva Divulgação

Por O Dia

Publicado 10/11/2020 18:45

Duque de Caxias - A Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal, promovida pela Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, segue a programação semanal, até o dia 13 de novembro, no primeiro distrito. As equipes da Superintendência de Vigilância Ambiental, Vetores e Zoonoses estarão nos bairros Centenário, Drº Laureano, Copacabana e Vila São Luís, das 9h às 13h. A campanha, que teve início em 19 de outubro, já vacinou 6.752 cães e 1.823 gatos, totalizando 8.875 animais imunizados no município.



Em função da pandemia de Covid-19, a vacinação segue as recomendações de prevenção ao vírus, evitando aglomerações e o uso de máscara é obrigatório. O objetivo da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil é de que a Campanha de Vacinação Contra a Raiva Animal percorra o maior número de bairros do município. A vacina é gratuita.



Veja a lista dos locais e endereços de vacinação contra a raiva animal desta semana (09 a 13/11), das 9h às 13h:



* 09/11 - E. M. Helena Aguiar de Medeiros

Rua Cel. Alberto de Melo, s/nº - Centenário



* 10/11 - E. M. Gal. Sampaio

Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 714-898 – Drº Laureano



* 11/11 - E. M. Gal. Tibúrcio

Av. Pres. Juscelino Kubitschek de Oliveira, nº 4.160 - Copacabana



* 12/11 - E. M. Aquino de Araújo

Rua Mal. Manoel Rabelo, nº 593 (Pça da Bandeira) - Vila São Luís



* 13/11 - E. M. Professora Zilla Junger da Silva

Av. Winston Churchill, nº 434 – Centenário