Washington Reis realiza carreata pelas ruas de Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 11/11/2020 10:38

Duque de Caxias - Faltando quatro dias para a eleição, o candidato do MDB para Prefeitura de Duque de Caxias vem percorrendo as ruas do município em carreatas. Washington Reis lidera a corrida eleitoral com 60% dos votos válidos, segundo pesquisa divulgada pela empresa Virtu Análise e Estratégia LTDA. Caso a eleição fosse hoje, Reis venceria o pleito já no primeiro turno.

A segunda colocada ficaria bem distante de Washington Reis. Andreia Zito (PP) tem apenas 15% dos votos válidos, Dica (PL) ficaria com 11%, Marcelo Dino (PSL) com 7% e os demais candidatos somados com 7%. A pesquisa foi registrada no TSE com o protocolo RJ-06338/202.

Foram entrevistadas 500 pessoas, entre os dias 15 e 16 de outubro. A margem de erro estimada é de 4.4 pontos percentuais para mais ou para menos sobre os resultados encontrados no total da amostra. O nível de confiança utilizado é de 95%.