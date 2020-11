Washington Reis, prefeito de Caxias Gabriel Mendes/Divulgação

Duque de Caxias - O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio indeferiu o registro da candidatura do prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), que tenta a reeleição. Foram quatro votos a dois. O TRE acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral, que enquadrou Washington Reis na Lei da Ficha Limpa por causa de uma condenação de crime ambiental no Supremo Tribunal Federal (STF). Como cabe recurso, Reis continua sendo candidato.



Em nota, divulgada pela TV Globo, Washington Reis afirmou que encarou a decisão "com respeito e serenidade", e que vai entrar com "todos os recursos e que acredita na Justiça".