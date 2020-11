Teatro Drive In em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 13/11/2020 11:50

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai receber a terceira edição do Teatro Drive In Brasil, no próximo dia 21 de novembro. Desta vez, o evento vai contar com a participação dos humoristas Gustavo Ariel, Xanda Dias e Gui Albuquerque. Em ritmo natalino, a produção prepara já a chegada do Papai Noel, a partir das 18h. O show de humor é previsto para 20h30.

Conheça os humoristas:

Publicidade

Xanda Dias Divulgação

Alexandra Dias - Fez diversas participações em programas de humor na TV, como "A Praça é Nossa", "Os caras de pau", "Zorra Total" e "Mr. Brau".

Publicidade

Gui Albuquerque - Humorista, ator, roteirista... e gago! Gui Albuquerque faz questão de nunca esconder o "Gago". A gagueira, que poderia ser o impedimento para uma carreira artística, ironicamente, hoje é o seu diferencial.

Gui Alburqueque Divulgação

Publicidade

Teatro Drive In Brasil (com cadeiras)

Dia 21 de Novembro, sábado

*Chegada do Papai Noel e amigos às 18h

*Festival de Humor 20h30

Com: Gustavo Ariel / Xanda Dias / Gui Albuquerque

Show de humor em Duque de Caxias Divulgação

Publicidade

Ingressos:

Papai Noel e amigos R$ 20

Festival de Humor R$ 25

Valor de meia para todos

Vendas em (21) 98933-5262, no Site Sympla