Reforma do Campo do Osa, em Duque de Caxias, está em fase de conclusão Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 11:47

Duque de Caxias - O tradicional Campo do Osa, no bairro da Taquara, está passando por reformas. Em fase de conclusão, a área deve ser entregue à população ainda no mês de dezembro, bem diferente do que foi encontrada quando começaram as melhorias.

- Em breve, a população poderá usufruir da construção de arquibancada para cerca de 300 pessoas, instalação de alambrado em todo o entorno do campo, reforma completa dos vestiários (com revestimento, cobertura, rede hidráulica e elétrica novos), assim como nova iluminação com refletores de led - descreve o Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, Felipe Bornier. - Em breve, a população poderá usufruir da construção de arquibancada para cerca de 300 pessoas, instalação de alambrado em todo o entorno do campo, reforma completa dos vestiários (com revestimento, cobertura, rede hidráulica e elétrica novos), assim como nova iluminação com refletores de led - descreve o Secretário de Estado de Esporte, Lazer e Juventude,

Melhorias em Equipamentos Esportivos

Desde o início de 2019, uma série de melhorias foram realizadas nos equipamentos esportivos do Governo do Estado do Rio de Janeiro. O Parque Aquático Júlio De Lamare passou por ampla reforma das piscinas olímpica e de aquecimento, dos vestiários e ganhou inclusive a instalação de um elevador na piscina para acesso de pessoas com deficiência. O Complexo Esportivo da Rocinha, além de melhorias na pista de skate e outras áreas, foi contemplado com reforma completa do telhado da quadra poliesportiva. A Vila Olímpica do Sampaio e o Complexo Esportivo Caio Martins também foram revitalizados, tendo este recebido a instalação de uma área destinada a iniciação esportiva infantil.



Todas as ações foram de grande importância para a utilização destes espaços que encontravam-se abandonados e passaram, após a reforma, a terem atendimento à população através de atividades esportivas e de lazer, para crianças, jovens, adultos e idosos.