PRF apreende caminhão com 15 mil litros de combustível sem nota Divulgação

Por O Dia

Publicado 14/11/2020 12:10

Duque de Caxias - Policiais rodoviários federais flagraram na noite desta sexta-feira, dia 13, na BR-040, um caminhão tanque abastecendo um posto de gasolina no município de Duque de Caxias com 15 mil litros de combustível sem nota.



O fato ocorreu durante um patrulhamento, na fase Omni da Operação Tamoio, que tem como foco os corredores logísticos que dão acesso aos principais portos, aeroportos e ferrovias do país.



A equipe policial abordou o o caminhão no momento que ele descarregava o combustível no posto. Solicitada a documentação ao motorista, o mesmo informou que estava carregado com 10.000 litros de gasolina comum e 5.000 litros de etanol hidratado sem nota fiscal.



O veículo foi recolhido ao pátio de Duque de Caxias para que fossem tomadas as medidas cabíveis e, após contato com a Secretária de Fazenda, a ocorrência foi encaminhada à barreira fiscal de Levy Gasparian para os procedimentos cabíveis.