Por O Dia

Publicado 15/11/2020 20:45 | Atualizado 15/11/2020 22:27

Duque de Caxias - Terceiro maior colégio eleitoral do estado do Rio de Janeiro, Duque de Caxias não tinha nenhuma urna apurada até às 20h30 deste domingo, 15. Por causa disso, diversos memes começaram a surgir nas redes sociais. A maioria comparando a apuração caxiense com a americana. A página de humor "Caxias da Depressão" compartilhou uma série de imagens, que rapidamente viralizaram.

Apesar da demora no resultado, a eleição em Caxias ocorreu sem grandes problemas. Na corrida pela prefeitura, nove candidatos disputavam a preferência do eleitorado.Washington Reis, que tenta a reeleição, liderava todas as principais pesquisas eleitorais da cidade da Baixada Fluminense.Entretanto, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio indeferiu o registro da candidatura de Washington Reis. O TRE acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral, que enquadrou Reis na Lei da Ficha Limpa por causa de uma condenação de crime ambiental no Supremo Tribunal Federal (STF). Como cabe recurso, Reis continuou sendo candidato.

