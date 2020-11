Washington Reis é candidato a reeleição em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 15/11/2020 23:30

Duque de Caxias - Com 100% das urnas apuradas em Duque de Caxias, Washington Reis (MDB) está oficialmente reeleito. Ele teve 52,55% dos votos válidos, com 212.354 votos. O segundo lugar ficou com Marcelo Dino (PSL), que teve 17,65% dos votos válidos, tendo 71.335 votos. Logo em seguida aparece Dica (PL) com 10,03% dos votos válidos, tendo recebido 40.517 votos.

Andreia Zito (PP) ficou com 9,96%, com 40.261 votos. Ivanete Silva (PSOL) computou 4,27% dos votos válidos, com 17.251 votos. Aluizio Junior (PT) teve 2,69%, com 10.854 votos. Zumba (PSB) apareceu com 2,11%, com 8.510 votos. Professor Gutemberg (PV) com 0,61%, com 2.469 votos. E Samuel Maia (PCdoB) com 0,14% dos votos válidos, com 582 votos.

Publicidade

Em Duque de Caxias foram 34.515 (6,87%) votos em branco; 63.899 (12,72%) votos nulos e 155.453 (23,63%) de abstenção.

Na Justiça



Washington Reis aparece com o status da votação como “anulado sub judice”. Isso significa que os votos conferidos a ele foram armazenados em separado e só serão validados, caso Reis consiga derrubar a impugnação em recurso no TSE.



O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) do Rio indeferiu o registro da candidatura de Washington Reis, na última semana. O TRE acatou o pedido do Ministério Público Eleitoral, que enquadrou Reis na Lei da Ficha Limpa por causa de uma condenação de crime ambiental no Supremo Tribunal Federal (STF). Como cabe recurso, Reis continuou sendo candidato.