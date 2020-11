Polícia é acionada e destrói carvoaria clandestina em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 13:05

Duque de Caxias - Oito pessoas encontradas foram encaminhadas para a delegacia depois de terem sido flagradas em uma área de construção de uma carvoaria clandestina, na Rua Magalhães, no bairro Capivari. A ação foi realizada pelo Grupamento de Proteção Ambiental da Guarda Municipal de Duque de Caxias com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com apoio do 15º BPM (Duque de Caxias). As equipes foram ao local atendendo denúncia anônima de crime ambiental.

No terreno, os guardas municipais destruíram quatro fornos. Na 61ª DP (Xerém), as pessoas envolvidas acabaram sendo liberadas porque não havia a produção de carvão.