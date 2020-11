Pernambucanas abre lojas em Duque de Caxias Divulgação

Por O Dia

Publicado 19/11/2020 15:11

Duque de Caxias - A Pernambucanas, marca varejista nacional, inaugurou nesta quinta-feira, 19, duas lojas no Centro de Duque de Caxias. As unidades ficam na Avenida Nilo Peçanha e na José de Alvarenga. São as 25ª e 26ª lojas inauguradas pela Pernambucanas no ano de 2020, das mais de 40 que estão previstas, intensificando ainda mais a capilaridade de produtos e serviços da empresa por todo o país.



Em setembro, a empresa conquistou a marca de 15 lojas no Rio de Janeiro e em novembro irá inaugurar mais oito novas unidades, chegando a 23 novas lojas no estado. Tudo isso pouco mais de um ano e meio em que a marca chegou na região. A empresa tem uma conexão bastante forte com as famílias fluminenses e a previsão é seguir ampliando a atuação no estado também nos próximos anos.



As cidades que recebem as novas lojas são: Belford Roxo, Araruama, Três Rios, São Gonçalo e Nova Iguaçu (duas lojas). A abertura das novas lojas também colabora com a movimentação da economia local e contribui com a geração de empregos. Com as oito lojas no Rio de Janeiro, a empresa vai gerar cerca de 200 empregos diretos e cerca de 600 indiretos.



Com a abertura das lojas, a Pernambucanas inaugura espaços com produtos diversificados, que vão desde peças de vestuário feminino, masculino e infantil, a itens do segmento de lar como cama, mesa e banho, assim como eletroportáteis, telefonia e informática. Mais recentemente, a companhia incluiu uma linha completa para bebês, brinquedos e bijuterias. Os clientes também podem conferir as novidades do Espaço Beleza, área dedicada aos produtos da marca Jequiti.



As lojas trazem também uma importante novidade, o “Clique e Retire”, possibilitando ao local ser um ponto para retirada de produtos adquiridos de forma online em qualquer uma das plataformas digitais da companhia como site, app ou tablets nas lojas. Além de ser uma facilidade para o cliente, o custo do frete é zero. É uma expansão da experiência Figital da marca, que une o melhor do físico e do digital.



“O ano de 2020 vem sendo marcado pela consolidação da Pernambucanas em novas regiões do Rio de Janeiro e no Brasil. Além da contribuição com a geração de empregos, queremos estar cada vez mais perto das famílias brasileiras, levando nossa excelência em atendimento com produtos e serviços de qualidade. Nossa receptividade tem sido excelente no estado, o que nos motiva a continuarmos fortemente comprometidos com o nosso plano de expansão na região”, afirma Sergio Borriello, CEO da Pernambucanas.