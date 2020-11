Prefeitura pede que moradores não joguem lixo em córregos Divulgação

Publicado 19/11/2020 17:06

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Obras, continua atuando na limpeza e desassoreamento dos rios e canais que cortam o município para evitar enchentes e inundações, principalmente nessa época do ano de chuvas intensas. Apesar das campanhas de conscientização da população, em algumas regiões moradores insistem em jogar lixo nas margens e dentro dos rios e canais, provocando alagamentos em bairros e comunidades localizadas próximo aos cursos d’água.

Em dois anos e dez meses o programa de combate a enchentes da Secretaria der Obras limpou mais de 200 quilômetros de rios, canais e valões evitando enchentes e alagamentos em muitos bairros dos quatro distritos. Obras de drenagem de ruas e macrodrenagem, expansão e urbanização de canais estão em andamento no município, como a canalização de um trecho de mais de um quilômetro do Canal Farias, em Saracuruna, entre as ruas Coronel Silva Barros e Padre Marinho. A obra, realizada por administração direta, vai aumentar a capacidade de escoamento das águas, acelerando a drenagem nos dias de chuva forte.

Apesar da coleta do lixo ser regular e realizada três vezes por semana em todos os bairros, em algumas localidades moradores insistem em jogar lixo e detrito nas ruas, terrenos baldios e praças fora do dia de passagem do caminhão coletor. No centro da cidade e centros urbanos o recolhimento do lixo é feito diariamente. Além da sujeira, o lixo atrai moscas e roedores, provocando mau cheiro e risco de doenças nesses locais. O lixo também é levado para os bueiros nos dias de chuva intensa causando transtornos à população.

“Nesta segunda-feira realizamos mais uma vez a limpeza do Canal Caboclo, que corta o centro da cidade e nos dias de chuva forte provoca alagamentos nas avenidas Nilo Peçanha e Dr. Manoel Teles. Em cada serviço executado no Canal Caboclo e em outros locais a secretaria de Obra retira toneladas de lixo. Grande quantidade de garrafas PET, tronco de árvores, aparelhos domésticos como fogões e geladeiras, além de colchões e até sofás”, disse o secretário de Obras, João Carlos Grilo.



A coleta do lixo nos distritos é feita três vezes por semana. Para atender à população a Subsecretaria Municipal de Limpeza Urbana mantém à disposição dos moradores os telefones 2674-9090 e 0800-0222515. Os pedidos para retirada de lixo e entulho podem ser feitos de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.