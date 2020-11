Bebê é abandonado em Duque de Caxias Reprodução

Por O Dia

Publicado 22/11/2020 11:51

Duque de Caxias - Um bebê recém-nascido do sexo masculino foi resgatado, na madrugada deste domingo, 22, na estrada São Lourenço, no bairro do Capivari. A criança foi encontrada por moradores e, segundo testemunhas, foi abandonada pela própria mãe. A criança foi resgatada após ação do Corpo de Bombeiros da região.

As socorristas levaram o bebê para o Hospital de Saracuruna, o Adão Pereira Nunes, onde segue internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) sob observação dos médicos. Segundo informações da unidade de saúde, o bebê passa bem, mas ficou exposto na noite fria por algumas horas, antes da chegada das equipes.

O conselho tutelar de Duque de Caxias já foi acionado e o caso será encaminhado à Polícia Civil.