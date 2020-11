Por O Dia

Publicado 25/11/2020 09:49

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Educação, iniciou as inscrições para o ano letivo de 2021 na rede municipal de ensino. A matrícula vai até o dia 8 dezembro somente para alunos da Educação Especial. Já o prazo para demais alunos novos da Educação Infantil, Ensino Fundamental e Educação de Jovens e Adultos (EJA) inicia a partir de 09 de dezembro e termina 09 de janeiro.

Por causa da pandemia do novo, as inscrições serão feitas somente na modalidade online por meio do link disponibilizado no site da Secretaria de Educação ( https://smeduquedecaxias.rj.gov.br/smeportal/ ).Segundo o calendário oficial de matrícula elaborado pela pasta, a partir do dia 14 de janeiro de 2021, será realizado o sorteio público para alunos de 1 a 3 anos de idade, modalidade Ensino Infantil, nos quatro distritos da cidade. O documento também informa que no dia 20 de janeiro será divulgada a lista dos contemplados na 1ª fase no portal da SME.