Duque de Caxias realiza mutirão de consultas e examesDivulgação

Publicado 19/10/2021 15:29

Duque de Caxias - A Campanha Outubro Rosa, que acontece em todo o município de Duque de Caxias, vai promover nos próximos dias 21 e 23/10, a partir das 08h, no CRAESM (Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher), uma grande ação com atendimento aberto ao público, voltada para a prevenção e controle do Câncer de Mama.

O CRAESM é a unidade de referência no cuidado e atenção à saúde da mulher e conta, desde 2019, com o primeiro Mamógrafo Digital público da cidade. As mulheres têm disponíveis serviços nas áreas de ginecologia, odontologia, pediatria de 0 a 24 meses, mastologia, reumatologia, nutrição, pré-natal de alto e baixo riscos, imunização para mulheres e crianças. No primeiro dia de evento, o Centro de Referência vai realizar as marcações dos exames após a ação. As pacientes vão participar ainda de atividades informativas, de conscientização pelo dia.

Já no sábado, dia (23), para reforçar o controle do Câncer de Mama e do Colo de Útero, a ação vai contar com um mutirão de exames de mamografia, densitometria óssea, ultrassonografia transvaginal, ultrassonografia mamária, preventivo, teste de sífilis, hepatite, HIV, além de palestra sobre “Prevenção do Câncer de Mama e Colo do Útero”, com a Dra Francisca Ciminelli.

O exame de mamografia anual é recomendado às mulheres, a partir dos 40 anos de idade. No caso de a paciente ter histórico de câncer na família, a realização do exame é indicada a partir dos 35 anos. Os exames podem ser agendados no próprio CRAESM, mediante a apresentação do pedido médico, cartão do SUS e comprovante de residência.

O Centro de Referência e Atenção Especializada à Saúde da Mulher funciona na Rua 25 de Agosto, Vila Santa Alice, em Xerém. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h, e, aos sábados, das 7h às 12h.