Caxias Shopping oferece oficinas gratuitas em moda e artesanatoDivulgação

Publicado 09/11/2021 13:21

Duque de Caxias - Em novembro, o Caxias Shopping está retomando o Projeto Ateliarte, espaço aberto para troca de experiências e aprendizagem nos setores de moda, artesanato, cultura e inclusão social. Em parceria com o Sesc Rio e a Carioca Q Sou, o projeto vai oferecer oficinas gratuitas, atividades culturais, rodas de conversa, troca de saberes e desenvolvimento ao empreendedorismo.



“O Projeto Ateliarte foi lançado em junho de 2018 e, desde então, já fez a diferença na vida de muitas mulheres. Estamos retomando as oficinas com o objetivo de desenvolver atividades que contribuam para a geração de renda de pessoas com mais de 18 anos que desejam aprender um novo ofício, além de desenvolver a criatividade”, ressalta Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.



Os encontros acontecerão de segunda a sexta, sempre das 13h às 18h. Todas as oficinas são gratuitas e com vagas limitadas. Confira a programação das aulas no Ateliarte:



Segunda – costura criativa

Terça – artesanato

Quarta – aplicações em MDF e vidro

Quinta – decoração sustentável

Sexta – pintura em tecido

Para as aulas de segunda e terça - com turmas das 13h às 15h e das 16h às 18h -, as inscrições devem ser feitas pessoalmente no Espaço Cliente ou na loja do Ateliarte, ao lado da 55RJ. Para as aulas de quarta, quinta e sexta - com turmas em três horários: das 13h às 14h30, das 14h50 às 16h10 e das 16h30 às 18h - as inscrições estão abertas no site do Caxias Shopping (https://caxiasshopping.com.br/conteudo/ateliarte.htm )



