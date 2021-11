Defesa Civil de Caxias realiza simulado de sirenes em Xerém - Divulgação

Defesa Civil de Caxias realiza simulado de sirenes em XerémDivulgação

Publicado 08/11/2021 12:26

Duque de Caxias - Como ação preventiva, a Superintendência de Defesa Civil de Duque de Caxias vai promover, às 10h, do dia 27 de novembro, em Xerém, no quarto distrito, mais um simulado de sirenes de emergência. Além de testar os cinco equipamentos, a ação servirá de alerta para os moradores que residem em áreas consideradas de risco na região. Eles farão a simulação do deslocamento para os pontos de apoio, com o auxílio de funcionários da defesa civil, voluntários do processo Apell e agentes públicos.



A iniciativa servirá como atividade de preparação e resposta, além de garantir a segurança de todos nos casos de deslocamentos de emergências, principalmente nos períodos de chuvas que se iniciam a partir dessa época do ano e se estendem até o início do próximo ano.



As sirenes do quarto distrito estão instaladas no bairro Santo Antônio/Barreiros, nas estradas da Pocilga, de Xerém/Rodoviária e do Garrão/Fortel, e na Rua Piauí, em Xerém, consideradas áreas de deslizamento. Durante o simulado, os moradores serão orientados a procurar os pontos de apoio que estão localizados na Igreja Católica Santo Antônio, Igreja Batista Betel, Escola Municipal Oswaldo Aranha, Igreja Batista Central de Xerém, Igreja Metodista Wesleyana Central, Igreja Assembleia de Deus e na Escola Municipal Ely Combat.



Transbordamento de barragem

A Defesa Civil de Duque de Caxias também está realizando reuniões para o simulado do “transbordamento” da Barragem de Saracuruna, em Xerém, marcado para o dia 04/12. A segunda reunião será na próxima quinta-feira (11), às 9h, na sede da Associação das Empresas de Campos Elíseos – Assecampe. O cenário acidental será a elevação do nível da barragem, o enfraquecimento da estrutura e o rompimento do talude. Durante o exercício será estimulada a desocupação de 100 residências com o auxílio de agentes públicos e voluntários.



O simulado da Defesa Civil de Duque de Caxias, realizado anualmente junto a ASSECAMPE, conta com a participação da Defesa Civil Estadual, Municipal, Polícia Rodoviária Federal, Bombeiros, Reduc, Polícia Militar e de órgão municipais (secretarias de Saúde, Segurança, Obras, Assistência Social), além de voluntários e lideranças comunitárias.