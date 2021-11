Parque Natural Municipal da Caixa D’Água fica em Jardim Primavera, em Caxias - Divulgação

Publicado 05/11/2021 13:59

Duque de Caxias - A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal realizou um evento com a participação dos alunos da rede de ensino do município. A atividade elaborada contou com oficinas de imersão, atividades lúdicas e observação de aves desenvolvidas por integrantes dos setores de Biodiversidade, Educação Ambiental, biólogos e voluntários da Patrulha Aérea Civil.

O Parque Natural Municipal da Caixa D’Água faz parte de uma área predominantemente residencial e urbanizada no bairro Jardim Primavera, no segundo distrito de Duque de Caxias. A área é composta por vegetação típica do bioma de Mata Atlântica, que tem se tornado o local onde as aves procuram abrigo para procriação, possibilitando a observação de espécies como o tucano, entre outros animais.



Sendo assim, por meio da Diretoria de Biodiversidade, incluiu o parque no roteiro turístico da cidade, como área de observação de aves e, em breve, vai fazer parte das visitações turísticas do programa Baixada Verde.

“Foi uma oportunidade única para que crianças e jovens de Duque de Caxias soubessem e contemplassem a riqueza de espécies, sons e cores de nossa fauna que deve ser protegida da caça predatória”, disse o secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Marcos Tavares.



Por se tratar de uma unidade de conservação de proteção integral, as visitações são guiadas e podem ser agendadas através do e-mail: [email protected]