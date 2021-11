Caxias Shopping celebra o Natal da Fábrica de Doces do Papai Noel - Divulgação

Caxias Shopping celebra o Natal da Fábrica de Doces do Papai NoelDivulgação

Publicado 05/11/2021 12:19

Duque de Caxias - O espírito natalino vai invadir o Caxias Shopping, neste sábado, 6. O empreendimento administrado pela Aliansce Sonae na Baixada Fluminense preparou uma decoração especial para encantar toda a família na data mais esperada do ano com o ‘Natal da Fábrica de Doces do Papai Noel’. Para a inauguração, a partir das 14h, o shopping preparou uma programação especial, com a presença de personagens natalinos, apresentação musical com coral e quarteto de violinos, além de outras surpresas.



Na área externa, próximo à portaria principal, os clientes serão recebidos com um cenário instagramável temático que de noite fica todo iluminado. O destaque da decoração interna será a árvore gigante com 9m de altura, localizada na praça principal, que será ambientada com muitas luzes e delícias natalinas, como bonecos de biscoito, donuts, cupcakes, cookies, pão de mel e as tradicionais bengalas doces de Natal. A decoração trará, ainda, cenários instagramáveis que vão garantir cliques divertidos para compartilhar nas redes sociais, como o balanço de bengalas doces, um urso confeiteiro gigante e outras opções temáticas espalhadas pelos corredores. Os clientes também podem aproveitar para usar o filtro temático disponível no perfil oficial do shopping no Instagram @caxiasshopping.

Caxias Shopping celebra o Natal da Fábrica de Doces do Papai Noel Divulgação



Neste ano, o Papai Noel está de volta presencialmente! O reencontro mais do que esperado ainda será com distanciamento, respeitando os protocolos e garantindo a saúde de todos. Não vai faltar a tradicional foto com o Bom Velhinho: a imagem impressa em formato 10x15 sairá por apenas R$ 15. Além da foto, o cliente poderá levar para casa sua imagem estampada em camiseta, azulejo, caneca e enfeite de árvore personalizado, cujos valores devem ser consultados no local. No mês de novembro, o Papai Noel estará disponível para fotos de segunda a sexta, das 13h às 21h; sábados, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Para dezembro, os horários serão informados no site do Caxias Shopping.



Para entreter os pequenos, a grande atração será o Candy Park, localizado na praça de eventos, que vai oferecer atividades divertidas - como labirinto com obstáculos, cama elástica, tobogã e mesinhas para atividades - para crianças de 1 a 12 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto maior de idade. O passaporte individual de R$ 30 dará direito a 30 minutos de brincadeira. Para cada 15 minutos adicionais, o valor será de R$10.



Para ninguém ficar de fora da diversão, o Caxias Shopping preparou, ainda, uma programação gratuita. De 6 de novembro a 19 de dezembro, crianças entre 3 e 12 anos poderão participar das oficinas infantis de decoração de doces, que acontecerão todos os sábados e domingos, das 15h às 19h. Serão 10 turmas por dia e as inscrições podem ser realizadas diretamente no site do shopping (www.caxiasshopping.com.br). As atividades serão realizadas de acordo com as normas de prevenção ao Covid-19, com higienização das superfícies, distanciamento social e uso obrigatório de máscaras.



“Esta temporada será de muita emoção com a retomada da presença do Papai Noel presencial no shopping. Nossa decoração busca garantir o encantamento e a magia da data, proporcionando momentos memoráveis para toda a família. Estamos prontos para receber clientes e colaboradores com segurança, respeitando todos os protocolos de prevenção e higienização, incluindo o uso obrigatório de máscaras”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping. Neste ano, o Papai Noel está de volta presencialmente! O reencontro mais do que esperado ainda será com distanciamento, respeitando os protocolos e garantindo a saúde de todos. Não vai faltar a tradicional foto com o Bom Velhinho: a imagem impressa em formato 10x15 sairá por apenas R$ 15. Além da foto, o cliente poderá levar para casa sua imagem estampada em camiseta, azulejo, caneca e enfeite de árvore personalizado, cujos valores devem ser consultados no local. No mês de novembro, oestará disponível para fotos de segunda a sexta, das 13h às 21h; sábados, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 13h às 21h. Para dezembro, os horários serão informados no site do Caxias Shopping.Para entreter os pequenos, a grande atração será o Candy Park, localizado na praça de eventos, que vai oferecer atividades divertidas - como labirinto com obstáculos, cama elástica, tobogã e mesinhas para atividades - para crianças de 1 a 12 anos. Menores de 5 anos devem estar acompanhados de um adulto maior de idade. O passaporte individual de R$ 30 dará direito a 30 minutos de brincadeira. Para cada 15 minutos adicionais, o valor será de R$10.Para ninguém ficar de fora da diversão, o Caxias Shopping preparou, ainda, uma. De 6 de novembro a 19 de dezembro, crianças entre 3 e 12 anos poderão participar das oficinas infantis de decoração de doces, que acontecerão todos os sábados e domingos, das 15h às 19h. Serão 10 turmas por dia e as inscrições podem ser realizadas diretamente no site do shopping (www.caxiasshopping.com.br). As atividades serão realizadas de acordo com as normas de prevenção ao Covid-19, com higienização das superfícies, distanciamento social e uso obrigatório de máscaras.“Esta temporada será de muita emoção com a retomada da presença do Papai Noel presencial no shopping. Nossa decoração busca garantir o encantamento e a magia da data, proporcionando momentos memoráveis para toda a família. Estamos prontos para receber clientes e colaboradores com segurança, respeitando todos os protocolos de prevenção e higienização, incluindo o uso obrigatório de máscaras”, diz Michelle Coutinho, gerente de marketing do Caxias Shopping.