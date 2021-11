Avenida Presidente Kenedy está passando por recuperação asfáltica - Divulgação

Publicado 04/11/2021 17:43

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias iniciou o trabalho de recuperação de vários trechos da Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy). Homens e máquinas da Secretaria de Obras estão atuando na importante via que tem cerca de 15 km de extensão e corta o município de Belford Roxo. A estrada por onde circulam diariamente milhares de veículos leves e pesados, ganhou nova iluminação em Led em toda sua extensão proporcionando mais segurança aos condutores.

A equipe também está concluindo o recapeamento da, no terceiro distrito, que ganhou iluminação em Led. A estrada, com cerca de 18 km de extensão, liga a, em Santa Cruz da Serra, a Piabetá, distrito do vizinho município de Magé.