Polícia retira artefatos explosivos encontrados no meio da rua em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 03/11/2021 15:36

Duque de Caxias - A Polícia Militar retirou alguns artefatos explosivos de fabricação caseira que foram encontrados no meio da rua em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. As bombas foram encontradas no bairro Vila Paula.



Para a retirada do material do meio da via com segurança, agentes do esquadrão antibombas foram acionados.

Ninguém ficou ferido.