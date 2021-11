Washington Reis anuncia construção de creche em Caxias - Divulgação

Publicado 03/11/2021 13:44

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, anunciou a construção de uma nova creche em Campos Elíseos. A nova unidade contará com seis salas de aula, sala dos professores, de orientação pedagógica, secretaria, diretoria, arquivo, banheiros para adultos, crianças e pessoas com deficiências, cozinha e sala multiuso. A área construída será de 924,27 m².



Muito feliz com a nova unidade que está sendo construída para atender às famílias da região, a dona de casa Maria de Souza Carvalho, de 28 anos, contou que pretende buscar um emprego para ajudar nas despesas domésticas assim que a construção da creche for concluída.

“Eu quero encontrar um trabalho e poder ajudar meu marido nas contas de casa. Tenho uma filha pequena e ela precisa ficar em um lugar seguro e adequado. Não tenho com quem deixá-la e a creche vai me ajudar muito, tanto na questão financeira e também na questão de cuidados com a minha neném”, disse a moradora da Rua Itupava.



Durante o evento, o deputado estadual Rosenverg Reis agradeceu a parceria firmada com o Governo do Estado.

“O governador Cláudio Castro está tendo um olhar atento para o nosso município e vem garantindo melhorias fundamentais para a região de Campos Elíseos. Como morador de Duque de Caxias, fico muito feliz de fazer parte desse momento histórico para nossa cidade”, declarou o parlamentar.



O prefeito Washington Reis também enalteceu a parceria com o Governo do Estado.

“É muito gratificante poder iniciar uma obra como essa e saber que estamos fazendo um conjunto de obras histórico em Campos Elíseos. Estamos construindo um aparelho público que mudará a vida das pessoas. Posso afirmar que é um projeto de transformação social”, declarou o Chefe do Executivo.