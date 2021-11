Chuva alaga ruas em Duque de Caxias - Reprodução video

Publicado 01/11/2021 14:01 | Atualizado 01/11/2021 16:04

Duque de Caxias - A Superintendência Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias informa que, devido à chegada da frente fria e das chuvas no município, que devem se prolongar nos próximos dias, a cidade entrou em Estágio de Mobilização. Até o momento, foram registradas três ocorrências. Um deslizamento de terra com queda de árvore sobre uma casa, na Rua Araraquara, Parque Fluminense; um deslizamento de terra na Rua Adriano, no bairro 51 em Xerém; e deslizamento de terra na Rua Belo Horizonte, Vila Bonança, no quarto distrito. Todas as ocorrências sem vítimas.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), há previsão de chuvas intensas que devem se estender até a tarde desta terça-feira (02), com risco de ventos fortes, corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. A Defesa Civil alerta para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há riscos de queda e descargas elétricas.