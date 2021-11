Prefeitura de Caxias vai construir cheche em Campos Elíseos - Divulgação

Publicado 01/11/2021 14:56

Duque de Caxias - O prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, anuncia nesta segunda-feira (01/11), às 19h, em Campos Elíseos, no segundo distrito, a construção de uma creche para atender as crianças da região. A nova unidade será construída na Rua Actura.

A unidade terá seis salas de aula, sala dos professores, de orientação pedagógica, secretaria, diretoria, arquivo, banheiros para adultos, crianças e pessoas com deficiências, cozinha e sala multiuso. A área construída será de 924,27 m².

Além desta unidade, a Prefeitura também está construindo creches nas Chácaras Rio-Petrópolis, Imbariê, Jardim Anhangá e Parque Paulista. Todas as obras são realizadas em parceria com o Governo Federal. As creches vão beneficiar crianças de até três anos e 11 meses de idade.