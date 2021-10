Campanha de multivacinação em Duque de Caxias - Divulgação

Campanha de multivacinação em Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 29/10/2021 18:06

Duque de Caxias - Neste sábado (30/10), a Prefeitura de Duque de Caxias promove um mutirão de vacinação com a segunda dose antecipada da Pfizer para aqueles que estão agendados para todos os dias do mês de novembro e até 20 de dezembro. Também serão aplicadas a primeira, segunda (para faltosos) e terceira doses (60 anos ou mais com prazo de 6 meses da segunda dose), de todas as vacinas (Coronavac, Pfizer e Astrazeneca).

O mutirão conta ainda com o Busão da Vacina, que estará na Praça do Pacificador (Centro), das 8h às 13h, com a aplicação da segunda dose antecipada da Pfizer.



A vacinação com a segunda dose antecipada de Pfizer e primeira, segunda e terceira dose de todas as vacinas, acontece para pedestres, das 8h às 15h, nas seguintes unidades:

Hospital Municipal Duque

CER IV (Sarapuí)

UPH Campos Elíseos

UPH Imbariê

UPH Pilar

UPH Saracuruna

UPH Xerém

UPH Equitativa



É obrigatória a apresentação de carteira de vacinação (segunda e terceira doses) e documentos de identificação com CPF e foto (todos os grupos). O atendimento será para pedestres.



A Prefeitura está disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do WhatsApp (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.