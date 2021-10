Ônibus da vacinação vai percorrer bairros de Duque de Caxias - Divulgação

Ônibus da vacinação vai percorrer bairros de Duque de CaxiasDivulgação

Publicado 28/10/2021 15:21

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias está promovendo, nesta quinta-feira, 28, mais um mutirão da vacinação contra a Covid-19. A iniciativa conta com a presença do Busão da Vacina, que está estacionado na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, número 900, no Posto Ipiranga, logo após o Hospital Caxias D’Or, no bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto.

Estão sendo atendidos com a segunda dose da Pfizer todos os faltosos, que perderam as datas anteriores de convocação, e aquelas pessoas agendadas para todos os dias do mês de novembro. É obrigatória a apresentação do cartão de vacinação e documento de identificação com CPF e foto. O atendimento no local acontece até às 20h.