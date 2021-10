A iniciativa integra o Programa Municipal de Qualificação Profissional - Divulgação

A iniciativa integra o Programa Municipal de Qualificação ProfissionalDivulgação

Publicado 28/10/2021 11:33

Duque de Caxias - Duas iniciativas de capacitação profissional que contam com o apoio da Braskem acabam de formar 90 alunos, moradores de comunidades vizinhas às unidades da companhia, em Duque de Caxias. Os projetos “Inovar para Construir” e “Capacitar para Empreender” concluíram suas atividades e ofereceram um cronograma de aulas gratuitas nas áreas de construção civil e alimentação.



Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), o “Inovar para Construir” formou 64 alunos nos cursos de execução para alvenarias em blocos estruturais, técnicas de assentamento de forro e de esquadria PVC e técnico em elétrica. O projeto conta com uma quarta capacitação na área de construção civil, em técnicas de pintura em alvenaria.



Para o autônomo Bruno dos Reis Agostinho, de 24 anos, que já atua na área de PVC, o curso trouxe mais técnica ao seu conhecimento e a oportunidade de ter contato com novas formas de trabalhar.

“Com certeza as aulas de forro e assentamento de PVC me ajudaram muito a trazer uma nova visão para o meu trabalho. Além das aulas técnicas, as de desenvolvimento humano foram uma ótima experiência. Os professores também nos passavam noções de como se comportar no mercado de trabalho. Espero que haja novos cursos”, comenta.



Além desses quatro cursos, a iniciativa também contou com uma oficina de dois dias, o “Cozinha Brasil”, que promoveu o ensino sobre o aproveitamento integral e higiene dos alimentos, e alimentação consciente e mudança de hábitos, contando com 43 participantes, divididos em quatro turmas.



Já o projeto “Capacitar para Empreender”, uma realização da Associação das Empresas de Campos Elíseos (ASSECAMPE) em parceria com FIRJAN/SENAI/SESI, formou outros 26 alunos e teve aulas de auxiliar de padaria e confeitaria, nas quais os alunos puderam aprender a produzir itens do gênero, e as de pizzaiolo, que tiveram como objetivo ensinar aos alunos o processo de produção de pizzas. Ambos os projetos atuam com metodologia aderente aos padrões técnicos e de segurança exigidos para as funções.



Aluna do curso de pizzaiolo, a microempresária Maria Madalena Lourenço de Almeida, aos 65 anos, pensa em trazer a novidade para o seu negócio.

“Eu trabalho com hambúrgueres e o curso está me dando a oportunidade de agregar ao meu estabelecimento uma outra perspectiva. Além disso, vou passar o que aprendi para as pessoas que trabalham comigo”, pondera.



Para a gerente de Relações Institucionais da Braskem no Sudeste, Sylvia Tabarin, os cursos de capacitação possibilitam a ampliação de conhecimento e oportunidades de trabalho, além de auxiliarem no desenvolvimento de novas habilidades e estimularem o empreendedorismo, contribuindo para o fomento da economia local, sendo este um dos pilares do desenvolvimento sustentável da companhia.

“Estamos muito contentes com os impactos positivos gerados aos participantes e com os resultados alcançados com o projeto”, pontua.