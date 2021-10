Saúde Bucal: Caxias vira referência em atendimento gratuito - Divulgação

Publicado 28/10/2021 10:52

Duque de Caxias - A atenção à saúde bucal é uma das especialidades que tem feito a diferença no município de Duque de Caxias. Para atender a demanda de pacientes que buscam tratamento odontológico gratuito, a Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, criou no ano de 2006 os Centros de Especialidades Odontológicas (CEO). Especializado em saúde bucal, o CEO foi implantado em parceria com o Programa Brasil Sorridente, do Governo Federal.

Hoje, o município conta com quatro unidades do CEO, localizadas nos bairros de Imbariê, Centro, Prainha e Xerém, além do Posto Odontológico Profº José de Souza Herdy, localizado no bairro Vinte e Cinco de Agosto.

Os Centros de Especialidades Odontológicas oferecem à população o atendimento classificado como de nível secundário, com serviços que usualmente não são oferecidos na rede de unidades de atenção básica do município. Entre as especialidades estão endodontia (tratamento de canal), cirurgia buco maxilo (exodontias de sisos, elementos calcificados ), periodontia (tratamento gengival), odontopediatria (crianças que necessitam de um atendimento mais específico), estomatologia (identificação de possíveis lesões de cavidade oral), além do atendimento a pessoas com deficiência.

De janeiro a agosto deste ano (2021), as quatro unidades do CEO e o Posto Odontológico da Vinte e Cinco de Agosto registraram o 27.831 atendimentos e 79.532 procedimentos odontológicos realizados.

Para ter acesso aos serviços, o paciente precisa passar por consulta odontológica em uma das unidades da rede básica de saúde do município. Dependendo da gravidade ou dificuldade do tratamento, ele recebe encaminhamento para um dos CEO. Os Centros de Especialidades Odontológicas de Duque de Caxias estão localizados nos seguintes endereços:- CEO I (Centro): Rua General Argolo, s/nº - CEO II (Imbariê): Rua Feliciano Sodré - CEO III (Prainha): Rua Francisco Otaviano - CEO IV (Xerém): Av. Venância (Rodoviária de Xerém).

Moacyr do Carmo ganha serviço de Emergência e Ambulatório Odontológico

A população de Duque de Caxias tem agora ao seu dispor o serviço de Emergência Odontológica 24 horas, no Hospital Municipal Drº Moacyr Rodrigues do Carmo (HMMRC). O atendimento ambulatorial também foi implantado na unidade hospitalar, oferecendo os serviços de diagnóstico oral e cirurgia bucomaxilofacial. A unidade fica na Rod. Washington Luíz, 3200 - Parque Beira Mar.