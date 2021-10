Praticar exercício físico ajuda na prevenção do câncer de mama - Divulgação

Publicado 26/10/2021 16:38

Duque de Caxias - Duque de Caxias - A prática de exercícios físicos é uma aliada importante tanto na prevenção quanto no tratamento do câncer de mama. Para lembrar a importância de se manter ativo, a rede Lifefit, em Caxias, vem promovendo uma série de aulões temáticos. O objetivo também é alertar sobre a importância do exame preventivo e tratamentos para as mulheres.



De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), com 60 mil novos casos por ano, o câncer de mama é o segundo mais comum entre as brasileiras. Apesar dos números assustarem, 30% dos casos podem ser evitados quando uma rotina saudável é adotada.

"A importância da atividade física vai muito além da estética. Já está claro que é uma questão de saúde. Por isso, neste mês de Outubro Rosa, estamos fazendo muitas atividades voltadas para saúde da mulher", afirmou Ian Tavares, sócio da rede de academia.

Prevenção



Amamografia deve ser feita uma vez ao ano por mulheres de mais de 40 anos. Em relação à prevenção, controlar o peso, fazer escolhas saudáveis nas refeições e praticar atividade física são fundamentais. Mas a importância do exercício não fica restrita a quem quer se prevenir. Para pessoas que estão em tratamento, se movimentar faz parte da prescrição médica.