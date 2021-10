Evento do Outubro Rosa reúne milhares de mulheres em Duque de Caxias - Gabriel Mendes/Divulgação

Publicado 25/10/2021 14:26

Duque de Caxias - A campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama e de colo de útero, reuniu milhares de mulheres na Vila Olímpica de Duque de Caxias. Promovido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o evento contou com a presença do prefeito Washington Reis, do governador Cláudio Castro e da primeira-dama do estado, Analine Castro, que se misturaram ao público e distribuíram rosas para as moradoras da região, alunas dos cursos e aulas do projeto Aqui tem Esporte.

Em frente ao palco montado no campo de futebol foram realizadas diversas atividades, como apresentações musicais, aulas de zumba, ritbox, yoga, ginástica localizada e balé infantil. Na lateral do campo foram montadas barracas com serviços gratuitos de beleza, corte de cabelo, teste de glicemia, verificação de pressão arterial, distribuição de mudas de plantas e adoção de animais.



O prefeito Washington Reis destacou as melhorias realizadas na área de saúde, principalmente no atendimento às mulheres, e as parcerias com o Governo do Estado, falou da importância da prevenção à doença e que a rede pública conta hoje com equipamentos modernos para realização de exames. Disse ainda que o Hospital Municipal São José, que atualmente trata de pacientes com o novo Coronavírus, será transformado no Hospital do Coração para atender os moradores de Duque de Caxias e de outras cidades.

O prefeito disse ainda que, em breve, a cidade contará com um hospital infantil, construído em Parada Angélica, no terceiro distrito.

“Estamos construindo um mini-hospital no bairro Pilar, novas Unidades Básicas de Saúde no primeiro, segundo e terceiro distritos. Quem gosta de cães e gatos poderá contar com o Hospital Veterinário que será inaugurado no bairro Jardim Primavera. Em Xerém também estamos construindo um Canil Municipal que será um abrigo para cães e gatos abandonados que serão tratados pelos veterinários e colocados para adoção".

O governador Cláudio Castro, acompanhado da primeira-dama, Analine Castro, disse que o Outubro Rosa tinha um significado muito grande para ele, que perdeu a mãe, em 1982, com câncer de mama, e na época não tinha a tecnologia que existe hoje para o tratamento da doença. O governador alertou a todos para a importância dos exames preventivos nas mulheres e destacou o trabalho do prefeito Washington Reis, que vem mudando a história de Duque de Caxias.

“Ninguém faz nada sozinho. O tempo de hoje é da parceria, da união e do diálogo”, disse o governador Cláudio Castro acrescentando que o político tem que trabalhar para levar dignidade para o povo.



A primeira-dama Analine Castro lembrou que outubro é um mês especial para as mulheres, falou da importância da conscientização da população feminina sobre o câncer de mama e destacou o quanto é importante a sua prevenção. Parabenizou também a Prefeitura pela iniciativa e o secretário municipal de Esporte e Lazer, Sérgio Corrêa.



A campanha Outubro Rosa da SMEL contou com a participação da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais) e das secretarias municipais de Educação, Saúde, Comunicação, Meio Ambiente, Assistência Social e Direitos Humanos e de voluntário do Processo Apell da ASSE CAMPE - Associação das Empresas de Campos Elíseos. Estiveram presentes os deputados, federal Gutemberg Reis, estadual Rosenverg Reis, representantes do Poder Legislativo e das empresas parceiras da SMEL.