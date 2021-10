Governador Cláudio Castro e prefeito Washington Reis inauguram obras em Caxias - Divulgação

Governador Cláudio Castro e prefeito Washington Reis inauguram obras em CaxiasDivulgação

Publicado 23/10/2021 16:26

Duque de Caxias - O governador Cláudio Castro e o prefeito Washington Reis cumpriram uma agenda extensa de compromissos que contou com inaugurações e lançamentos de obras em Duque de Caxias. A agenda começou no bairro do Pilar, com o lançamento da construção de uma ponte ligando o bairro à Rodovia Washington Luís. A obra consiste na implantação da Ponte do Pilar, localizada na BR 040, na altura da Reduc, além de drenagem, ciclovia, iluminação e passeio público. A área construída total é de 2.010,45 m², a obra tem valor orçado em R$ 18.616.142,87 e prazo de 10 meses (300 dias).

Governador Cláudio Castro e prefeito Washington Reis inauguram obras em Caxias Divulgação

Na mesma região, o grupo visitou as obras de mais um grande investimento na área de saúde com a construção do novo hospital do bairro Pilar. Em um terreno em frente a UPH (Unidade Pré-Hospitalar), na Rua Carlos Avelar, a Secretaria Municipal de Obras e Defesa Civil está erguendo a nova unidade que vai ocupar uma área construída de 1.884,86 m². Ela vai funcionar com equipamentos de última geração, emergência 24 horas, exames laboratoriais, raio-X, ultrassonografia, ecocardiograma, sala de vacinas, uma sala vermelha que funcionará como uma pequena UTI, programas de saúde e consultas ambulatoriais em diversas especialidades. A hospital ocupará uma área construída de 1.884,86 m², tem a obra orçada em R$ 12.555.379,76 e a expectativa é de que seja concluída em um prazo de 14 meses (420 dias)."Duque de Caxias vive um novo momento, um momento muito especial. Temos grandes obras em andamento na cidade e, para que elas avancem, contamos com a parceria fundamental do governador Cláudio Castro. Estamos transformando a cidade em um lugar ainda melhor de se viver e o governador é o nosso maior parceiro nessas conquistas”, afirmouNo Vale dos Reis, a Prefeitura realizou obras de drenagem e pavimentação asfáltica de 1.630m das ruas 1,2,3,4,5,6,7, e 8 e assentou 3.260m de meio-fio. As ruas ganharam iluminação em Led, que é mais econômica e proporciona mais segurança para os moradores. O bairro também recebeu uma praça com academia de ginástica, playground, equipamentos esportivos, além de novo sistema de iluminação e calçada compartilhada para pedestres e ciclistas.“Duque de Caxias é o município que mais cresce no nosso estado. Ninguém mais precisa sair daqui para procurar emprego e nem saúde em outras cidades. Pelo contrário. Agora, os moradores de outras cidades é que vem pra Caxias em busca dos serviços de excelência que tem por aqui”, destacou Cláudio Castro.Encerrando a agenda, o governador e o prefeito estiveram com os moradores da Vila Nossa Senhora das Graças, em, também conhecida como Vila dos Blocos. Foi assinado um termo de cooperação entre Estado e Município para reforma do conjunto habitacional. Além disso, alguns moradores de casas da região receberam os títulos de propriedade dos seus imóveis, através de mais um projeto de regularização fundiária da Prefeitura de Duque de Caxias.