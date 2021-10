Mutirão de saúde marca último dia do Outubro Rosa em Caxias - Divulgação

Mutirão de saúde marca último dia do Outubro Rosa em CaxiasDivulgação

Publicado 22/10/2021 09:09

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias vai mobilizar várias secretarias municipais, neste sábado (23), para a realização de um grande encontro em atendimento às mulheres, pela campanha Outubro Rosa, de prevenção ao câncer de mama e câncer de colo de útero. Organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer, o evento contará com o apoio do governo do estado e acontecerá na Vila Olímpica (Rua Garibaldi, bairro Jardim 25 de Agosto), a partir das 9h.

Na ocasião, as mulheres receberão encaminhamento para exames médicos, orientação sobre exames de mama, poderão aferir a pressão arterial e fazer teste de glicemia. Entre as atividades de lazer programadas estão apresentações musicais, aulões de zumba, ritbox, yoga e ginástica localizada, além de serviços gratuitos de moda e beleza. Haverá sorteio de brindes e distribuição de mudas de plantas.

Para realização do evento foram mobilizadas, além da Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais), as secretarias municipais de Educação, Saúde, Comunicação, Meio Ambiente, Assistência Social e Direitos Humanos.

Criado em 1990, pela Fundação Susan G. Komen for the Cure, e celebrado anualmente, o Outubro Rosa é um movimento internacional para o controle do câncer de mama que tem por objetivo compartilhar informações e promover a conscientização sobre a doença, proporcionar maior acesso aos serviços de diagnóstico e de tratamento e contribuir para a redução da mortalidade.