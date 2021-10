Campanha de multivacinação em Duque de Caxias - Divulgação

Publicado 21/10/2021 09:52

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias, através da Secretaria Municipal de Saúde, imunizou 12.604 crianças e adolescentes menores de 15 anos, no Dia D de multivacinação. O mutirão de imunização aconteceu em 49 postos distribuídos nos quatro distritos da cidade. O objetivo da ação é atualizar a caderneta de vacinação deste público.

No município, a campanha prossegue até o dia 29/10 e estão sendo ofertadas todas as vacinas do calendário nacional para as crianças e adolescentes. Dentre as vacinas que estarão disponíveis até o final do mês de outubro, nos postos na campanha estão: BCG, Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica Pentavalente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), Meningite A, C w, y, VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, rubéola, caxumba), Tetraviral (Sarampo, rubéola, caxumba, varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela, Influenza e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

A Secretaria Municipal de Saúde orienta ainda que todas as crianças e adolescentes sejam levados às unidades, acompanhados dos pais ou responsáveis, portando a caderneta de vacinação, a fim de que o profissional de saúde possa avaliar se há alguma vacina que ainda não foi aplicada no menor de 15 anos.



Saiba os locais e horários de funcionamento da campanha de multivacinação em Duque de Caxias:

CMSDC - de segunda a sexta-feira – manhã e tarde

CRAESM – de segunda a sexta-feira – manhã e tarde

UPH Parque Equitativa – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UPH Xerém – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UPH Campos Elíseos – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UPH Pilar – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UPH Saracuruna – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UPH Imbariê – de segunda a sexta-feira – a partir das 13h

UNIDADES ESF: 1º DISTRITO

ESF Beira Mar l e ll - 4ª e 5ª

ESF Parque Felicidade l e ll - 3ª e 4ª

ESF Dois Irmãos – 2ª e 3ª

ESF Jardim Gramacho l, ll, lll e V – 2ª e 3ª

ESF Jardim Gramacho lv – 3ª e 4ª

ESF Trevo das Missões l, ll e lll - 5ª e 6ª

ESF Maria Dalva Pereira Gomes l e ll - 2ª e 3ª

ESF Gramacho l, ll e lll - 3ª e 4ª

ESF Carlos Roberto Zagari Koeler l e ll - 3ª e 4ª

ESF Otacílio da Silva l e ll - 4ª e 5ª

ESF Mangueirinha - 3ª, 4ª e 5ª

ESF Calundu l, ll, lll e lv - 3ª e 4ª

ESF Vila São Luiz - 2ª, 3ª e 4ª

UBS José de Freitas - 3ª

UBS Alaíde Cunha/ ESF Vila Leopoldina l, ll e lll / ESF Copacabana - 5ª e 6ª

UBS Sarapuí/ ESF Sarapuí l e ll - 3ª e 6ª



UNIDADES ESF: 2º DISTRITO

ESF Cidade dos Meninos - 4ª

ESF Nelson Chaves Araújo - 5ª e 6ª

ESF Parque Comercial – 2ª e 3ª

ESF Parque Esperança l, ll e lll - 4ª e 5ª

ESF Pilar l e ll - 3ª e 4ª

ESF Pilar lll, lV e V - 4ª e 5ª

ESF São Bento l e ll - 4ª e 5ª

ESF Vila Urussaí - 5ª

ESF Cangulo l, ll, lll e l V - 4ª e 5ª

UBS Antonio Granja - 4ª e 5ª

UBS José Camilo / USF Parque Chuno – 3ª e 5ª



UNIDADES ESF: 3º DISTRITO

ESF Barro Branco - 2ª e 3ª

ESF Vila Maria Helena e Codora l, ll e lll - 5ª e 6ª

ESF Cristóvão Colombo - 4ª e 5ª

ESF Imbariê - 4ª e 5ª

ESF Jardim Anhangá l, ll, lll e l V – 2ª, 3ª e 4ª

ESF Nova Campina l, ll, lll e l V - 3ª e 4 ª

ESF Parada Angélica l, ll e lll - 3ª e 4ª

ESF Parque Eldorado l, ll e lll – 2ª e 3ª

ESF Santa Lúcia l e ll - 2ª e 3ª

ESF Taquara l e ll - 4ª e 5ª

ESF Parada Morabi l e ll - 4ª e 5ª



UNIDADES ESF: 4º DISTRITO

ESF Jardim Olimpo - 2ª e 3ª

ESF Santo Antonio da Serra - 3ª e 4ª

UBS Barão do Amapá - 2ª e 4ª