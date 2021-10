Vereadores homenageiam Sandro do Sindicato - Art Vídeo/Victor Hugo/Divulgação

Aquiciley Filho (Republicanos) ressaltou que os vereadores são a “ponta da lança”, pois estão na linha de frente, sendo o elo entre a população e as demais autoridades. Duque de Caxias - Presidida pelo vereador Claudio Thomaz (DEM) e secretariada por Nivan Almeida (PT), desta terça-feira, 19, teve um momento para homenagear o vereador Sandro do Sindicato (SD), morto no último dia 13. Nas manifestações, os vereadores, além de apresentarem suas demandas, deram boas-vindas à vereadora Andréa Conselheira (SD), empossada antes da sessão, destacaram os trabalhos de Sandro do Sindicato e cobraram ações das autoridades estaduais sobre as três mortes ocorridas no Legislativo, em pouco mais de sete meses.Aquiciley Filho (Republicanos) ressaltou que os vereadores são a “ponta da lança”, pois estão na linha de frente, sendo o elo entre a população e as demais autoridades.

“O Poder Público tem que se manifestar, não pode ficar do mesmo jeito”, disse ele, enfatizando a gravidade da situação e estendendo solidariedade à família.



O vereador Alex Freitas (SD) ressaltou que Sandro do Sindicato tinha um futuro promissor na política.

“Lamento a morte de um companheiro, trabalhador, um sindicalista”, disse ele, salientando a dedicação e a luta pelos direitos dos trabalhadores da Reduc, que permeavam os trabalhos de Sandro.



Para Andréa Conselheira, Alex Freitas, que é líder do Solidariedade, desejou um bom mandato.

“Que possa exercer seu mandato na plenitude, com independência, assim como os vereadores aqui exercem, na luta em defesa da infância e da adolescência, do idoso, dos desassistidos, para fazer valer o direito do cidadão”.



Endossando as palavras de Alex Freitas, Catiti (Avante), lamentou a morte de Sandro do Sindicato. “Aprendi admirá-lo pela sua força de vontade e garra de representar o povo da nossa cidade que, como sindicalista, fez muito bem”. Catiti falou da reunião dos vereadores com o governador Claudio Castro e o secretário de Polícia Civil, Allan Turnowski, no dia 14/11, para cobrar respostas. “Quando um parlamentar é atingido, toda a sociedade é atingida”. Ele também parabenizou Andréa Conselheira, desejando-lhe um bom mandato. “Sei da sua luta, do seu caráter e do comprometimento com essa cidade”.



O vereador Alex da Juliana do Táxi (MDB) fez um desabafo: “o vereador deve ser parado na urna. “Eu que já sofri esta violência na pele, há 16 anos, quando perdi meu pai, assassinado, vejo hoje que as coisas não mudaram. Espero que meu pensamento esteja errado”.



Alex Freitas disse não estar satisfeito com as respostas do secretário da Polícia Civil, mas que irá aguardar o prazo da instituição. “Peço ao presidente para que o governador tenha uma proposta para garantir a segurança dos vereadores e o mandato de cada um aqui, na plenitude”.



O vereador Moisés Neguinho (PMB) enfatizou: “Duque de Caxias sofre uma mancha criminal muito grande. Eu sou presidente da Comissão de Segurança e me vejo também na responsabilidade de estar corroborando com cada autoridade”.