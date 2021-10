Hospital São José, em Caxias, foi reformado em 42 dias e começou ontem a atender casos de covid-19 - Reginaldo Pimenta

Publicado 20/10/2021 15:51

Duque de Caxias - Segundo dados oficiais, a vacinação contra Covid no município da Baixada Fluminense registra mais de 71,8% do público-alvo vacinado com a primeira dose, 51,3% vacinado com a segunda dose ou dose única e mais de 18 mil pessoas foram vacinadas com a dose de reforço. Até o momento, já foram aplicadas 962.847 doses da vacina em toda a cidade, beneficiando pessoas a partir de 12 anos de idade.

O resultado da vacinação pode ser percebido nas grandes e pequenas unidades de saúde da rede municipal de atendimento. Depois de fechar o CTI de Covid do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo, devido à baixa demanda, a Prefeitura de Duque de Caxias e a Secretaria Municipal de Saúde divulgaram que, nesta quarta-feira (20/10), o Hospital Municipal São José apresenta o menor índice de pacientes internados na unidade, desde a sua inauguração, em maio de 2020.

O hospital, que conta com 128 leitos preparados para CTI, atende, no momento, a 42 pacientes internados, o que representa apenas 32,8% da sua capacidade. Desse total, 24 pacientes são moradores de Duque de Caxias e, os demais, residem em outras cidades, como Magé, Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, Belford Roxo, Japeri, Queimados, Guapimirim, Nilópolis e Sapucaia. O Hospital Municipal São José tem regulação estadual, pela Secretaria de Estado de Saúde e, por isso, recebe pacientes de todo o Rio de Janeiro.

Duque de Caxias segue, até o final do mês, com calendário fixo de imunização contra o novo Coronavírus, divulgado publicamente no site e redes sociais da Prefeitura. Além disso, o governo municipal também continua disponibilizando o canal direto “Informativo Covid”, através do whatsapp, no número (21) 98880-9306, para que a população possa tirar dúvidas e obter informações atualizadas sobre a vacinação no município.