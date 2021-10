Grande Rio abre inscrições para alas de comunidade - Eduardo Hollanda/Divulgação

Publicado 19/10/2021 16:01 | Atualizado 19/10/2021 16:49

Duque de Caxias - Nesta quarta-feira, dia 20, das 15h às 21h, a Grande Rio vai abrir inscrições para novos componentes das alas de comunidade para o desfile de 2022. Os interessados devem se dirigir à quadra levando documento de identificação, comprovante de residência e pagar uma taxa no valor de R$ 10. Um dos pré-requisitos é que o componente compareça aos ensaios de canto que acontecem às terças-feiras e domingos, na quadra da agremiação.

Atual vice-campeã do carnaval carioca, a Grande Rio vai levar o enredo sobre Exu para a Avenida no ano que vem. Intitulado "Fala, Majeté! Sete chaves de Exu", o enredo levará para a Marquês de Sapucaí histórias e manifestações culturais ligadas à simbologia da entidade do candomblé. A autoria é dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

A quadra da Grande Rio fica na Rua Almirante Barroso, 5 - Centro, Duque de Caxias.