Câmara de Duque de Caxias empossa a suplente Andréa Conselheira - Art Vídeo/ Victor Hugo/Divulgação

Publicado 19/10/2021 16:26

Duque de Caxias - Na manhã desta terça-feira, 19, o primeiro secretário da Câmara de Duque de Caxias, Claudio Thomaz (DEM), presidiu a sessão que empossou Alex Freitas (SD), 1º suplente do partido, ao cargo definitivo de vereador. Isso por causa da morte de Sandro do Sindicato, no último dia 13, sendo o terceiro vereador assassinado na cidade da Baixada Fluminense em menos de dez meses.



Alex Freitas, desde fevereiro, já ocupava o cargo de vereador, devido à saída de Marcos Vinícius de Moraes Guimarães/ Boquinha (SD) para a Secretaria Municipal de Assistência Social. Com a ascensão de Alex Freitas ao cargo definitivo de vereador, foi empossada a 2º suplente do SD, Andréa Santos da Silva, Andréa Conselheira. A assistente social obteve 2.462 votos, nas eleições de 2020.

Após assinar o termo de posse, Andréa Conselheira, que estava acompanhada de assessores, familiares e amigos, fez um breve discurso abordando a responsabilidade de assumir o cargo deixado por Sandro do Sindicato.

“Assumir esta cadeira após esta grande perda para nossa cidade, me traz uma responsabilidade ainda maior de lutar para que Duque de Caxias seja um lugar de paz, amor e seguro para nossas famílias”.



Estiveram presentes na sessão de posse, os vereadores da Casa, a secretária municipal de Educação, Roseli Duarte, o secretário municipal de Assistência Social, Boquinha; e os subsecretários de Assistência Social, Aline Ferreira e Janyr Menezes, este presidente do SD.