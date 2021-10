UPA do Parque Lafaiete será municipalizada em Duque de Caxias - Reprodução Google Maps

Publicado 20/10/2021 08:55

Duque de Caxias - Alvo de constantes reclamações dos pacientes por causa da precária infraestrutura e falta de profissionais, as UPAS do Parque Lafaiete e do Sarapuí serão administradas pela Prefeitura de Duque de Caxias, a partir do próximo mês. A informação foi divulgada pelo prefeito Washington Reis nas redes sociais, e confirmada ao O DIA pela Secretaria Estadual de Saúde.



"A Secretaria de Estado de Saúde (SES) informa que as Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Caxias I e II que estão sob gestão estadual passarão para gestão do município de Duque de Caxias. A medida foi pactuada na Comissão Intergestores Bipartite (CIB) de outubro. A minuta de deliberação está sendo preparada para que a decisão seja publicada em Diário Oficial ainda esta semana", informou, por meio de nota, a Secretaria estadual de Saúde.

Por meio das redes sociais, o prefeito de Caxias disse que a municipalização das UPAS vai trazer "dignidade o nosso povo. Vamos administrar essas duas unidades de saúde com a mesma excelência de outros aparelhos públicos da nossa cidade".