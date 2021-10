Chuva alagou ruas em Duque de Caxias - Reprodução

Chuva alagou ruas em Duque de CaxiasReprodução

Publicado 20/10/2021 13:41

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense entrou em estágio de atenção, nesta quarta-feira, 20. A Superintendência Municipal de Defesa Civil de Duque de Caxias informou que é por causa da chegada da frente fria e das chuvas no município, que devem se prolongar até a próxima sexta-feira, 22.

Até o momento, foi registrado um deslizamento de terra na Travessa Mariana, no bairro Vila Bonança, no terceiro distrito, sem vítimas. A administração municipal informou ainda que foram acionadas as sirenes nas áreas de risco de Xerém, no quarto distrito do município.

A Defesa Civil lembra que, em casos de emergência, o cidadão deve ligar para 199 e 08000230199.