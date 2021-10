Fundec formaliza parceria com a Agerio - Divulgação

Fundec formaliza parceria com a AgerioDivulgação

Publicado 21/10/2021 10:58

Duque de Caxias - Aconteceu na sede da Agência Estadual de Fomento (AgeRio), localizado na Cinelândia, no Centro do Rio de Janeiro, a formalização do convênio entre a Prefeitura de Duque de Caxias, por meio da Fundec e o Governo do Estado, através da AgeRio. O acordo de cooperação busca viabilizar soluções financeiras aos empreendedores da cidade de Duque de Caxias.



O presidente da AgeRio, André Vila Verde, e a diretora de operações, Tatiana Oliver, receberam na sede da empresa o secretário municipal de Ciência e Tecnologia, Eduardo Moreira, o vice-presidente da Fundec, David Santana, e o diretor de projetos da Fundação, Marcos Ribeiro. Também participaram da reunião a sub-secretária municipal de Cultura, Simone de Oliveira, a sub-secretária de Turismo, Lídia Malafaia, e a diretora municipal de Turismo, Marlen Ribeiro.



Para David Santana, o incentivo aos empreendedores e suas respectivas empresas é fundamental, uma vez que "a Fundação possui cursos que proporcionam aos alunos a alternativa de empreender, como os da área da beleza, do setor de costura industrial, e o curso à distância de empreendedorismo, entre outros. Então, o acordo é um estímulo a mais para o estudante que pode contar com a possibilidade de aceitação de uma linha de crédito acessível em termos de taxas e juros", completou.



O presidente da AgeRio, André Vila Verde, disse que o objetivo da parceria é a aproximação com a Prefeitura de Duque de Caxias.

"Nosso intuito é capacitar agentes públicos do município para proporcionar aos empresários as soluções financeiras propostas pela nossa empresa, produtos que os empreendedores não têm acesso no mercado local", declarou o presidente.



De acordo com Eduardo Moreira, o prefeito Washington Reis vem colocando Duque de Caxias como destaque no estado do Rio de Janeiro.

"É mais uma ação da nossa prefeitura para melhorar o bem-estar da população. Investir no empreendedor local é ampliar as oportunidades de emprego aos moradores dos quatro distritos do município", conclui o secretário municipal.